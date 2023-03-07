Мухачев Семен Андреев
Место рождениядер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле 1851
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1851