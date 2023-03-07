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Мухачев Семен Андреев

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Место рождения

дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Мухачев Андрей Петров

Мать: Мухачева Стефанида Тимофеева

дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1851
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