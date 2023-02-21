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Бушанова Вероника Валентиновна
Бушанова Вероника Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.1978
Пол
Женский
Отец
Кожевников Валентин Федорович
1949 г.р.
Мать
Кожевникова Тамара Валентиновна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1978
Отец:
Кожевников Валентин Федорович
Мать:
Кожевникова Тамара Валентиновна
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