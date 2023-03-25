Богданов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Богданова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно