Кульченко Людмила Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульченко Людмила Романовна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1950

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Кульченко Роман Фёдорович

Мать: Беспалова Мария Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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