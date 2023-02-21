Фиркович (Магас) Сарра Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиркович (Магас) Сарра Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магас Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1787

Сын: Фиркович Авраам Самуилович

Отец ребёнка: Фиркович Самуил Соломонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанская Неизвестно Самуиловна

Отец ребёнка: Фиркович Самуил Соломонович

Смерть
Неизвестно
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