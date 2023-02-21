Фиркович (Магас) Сарра Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Магас Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1787
Сын: Фиркович Авраам Самуилович
Отец ребёнка: Фиркович Самуил Соломонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанская Неизвестно Самуиловна
Отец ребёнка: Фиркович Самуил Соломонович
Смерть
Неизвестно