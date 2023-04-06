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Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Мать: Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
1931

Муж: Австрейх Абрам

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
29.07.1932

Сын: Австрейх Геннадий

Отец ребёнка: Австрейх Абрам

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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