Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Мать: Сара Бася
Бракосочетание
1931
Муж: Австрейх Абрам
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
29.07.1932
Сын: Австрейх Геннадий
Отец ребёнка: Австрейх Абрам
Смерть
1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния