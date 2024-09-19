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Высоцкая (Потапова) Анна Сергеевна

Место рождения

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.01.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1916 ст.

Отец: Потапов Сергей Степанович

Мать: Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
144-6-3014-5 Села Нечунаевского Сергий Стефанов Потапов и законная жена его Клавдия Иоаннова, оба православные.
Место жительства
Неизвестно
Белово, Беловский, Кемеровская область
Крещение
31.01.1916 ст.
Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
144-6-3014-5 Восприемник: Елисавета Константинова Голубева
Смерть
Неизвестно

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