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Леонтий Егорович

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Место рождения

д.Бизяевка

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Егор Федоров

Мать: 2 Жена? Пелагея Зотовна

д.Бизяевка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна

д.Бизяевка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Никита Леонтьев

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна

д.Бизяевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
д.Бизяевка
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