Леонтий Егорович
Место рожденияд.Бизяевка
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Егор Федоров
Мать: 2 Жена? Пелагея Зотовна
д.Бизяевка
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна
д.Бизяевка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Никита Леонтьев
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна
д.Бизяевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно
д.Бизяевка