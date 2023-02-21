Петрушов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрушов Алексей Александрович

Мать: Сопова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
24.12.2013

Дочь: Петрушова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Лазарева Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
19.05.2017

Дочь: Петрушова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лазарева Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Ирина Юрьевна

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