Петрушов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.2013
Дочь: Петрушова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Лазарева Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
19.05.2017
Дочь: Петрушова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Лазарева Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазарева Ирина Юрьевна