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(Энтина) Лия
(Энтина) Лия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.1897
Дата смерти
08.10.1967
Пол
Женский
Отец
Энтин Гилель
1860 г.р.
Мать
Энтина Алта
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897
Отец:
Энтин Гилель
Мать:
Энтина Алта
Смерть
08.10.1967
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