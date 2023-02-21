Гиниятуллин Ильгизар Сагитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Гиниятуллин Сэгыйть
Рождение ребёнка
24.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габдерашитова Гизденур Габдерашитовна
Баланны, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно