Гиниятуллин Ильгизар Сагитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиниятуллин Ильгизар Сагитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Гиниятуллин Сэгыйть

Мать: Гиниятуллина Бэдигыльжамал

Рождение ребёнка
24.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдерашитова Гизденур Габдерашитовна

Баланны, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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