Забелин Виктор Викторович
Место рождения
Дата рождения11.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1972
Отец: Забелин Виктор Егорович
Мать: Забелина Юлия Федоровна
Рождение ребёнка
31.01.1998
Сын: Забелин Кирилл Викторович
Мать ребёнка: Ирина Александровна
Протвино, Протвино, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1999
Дочь: Любовь Викторовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.08.2003
Мать ребёнка: Забелина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забелина Елена
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Развод
Неизвестно
Жена: Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Александровна
Место жительства
Неизвестно