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Забелин Виктор Викторович

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Место рождения

Максимовка, Целиноградский район, Акмолинская область

Дата рождения

11.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1972

Отец: Забелин Виктор Егорович

Мать: Забелина Юлия Федоровна

Максимовка, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
31.01.1998

Сын: Забелин Кирилл Викторович

Мать ребёнка: Ирина Александровна

Протвино, Протвино, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1999

Дочь: Любовь Викторовна

Мать ребёнка: ?

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.2003

Сын: Забелин Егор Викторович

Мать ребёнка: Забелина Елена

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забелина Елена

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Развод
Неизвестно

Жена: Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
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