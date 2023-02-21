Сойченкова (Бурдули) Ия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сойченкова (Бурдули) Ия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1977

Отец: не указан

Мать: Бурдули Лали Владимировна

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