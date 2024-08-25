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Чертова Параскева Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Устьпаденьгская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Гурий Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Чертов Сергей Гурьевич

Отец ребёнка: Чертов Гурий Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Чертов Иван Гурьевич

Отец ребёнка: Чертов Гурий Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
1787
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)

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