Шарапова Анна Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Анна Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1855

Сын: Шарапов Аверкий Семенович

Отец ребёнка: Шарапов Симеон Герасимович

Рождение ребёнка
25.06.1858

Сын: Шарапов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Шарапов Симеон Герасимович

Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Шарапов Симеон Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Симеон Герасимович

Смерть
Неизвестно
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