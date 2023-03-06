Шарапова Анна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1855
Сын: Шарапов Аверкий Семенович
Отец ребёнка: Шарапов Симеон Герасимович
Рождение ребёнка
25.06.1858
Сын: Шарапов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Шарапов Симеон Герасимович
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Шарапов Симеон Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно