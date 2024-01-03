Никулина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Компаниец Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Стас Сергеевич

Отец ребёнка: Никулин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Никулин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Никулина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Никулин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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