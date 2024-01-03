Никулина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Компаниец Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никулин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Никулин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Никулина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Никулин Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно