Тулатова (Алдатова) Багой Рувасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Алдатова) Багой Рувасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алдатова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Саламат

Отец ребёнка: Тулатов Майрамуко Хапазович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Дзамболат Майрамукович

Отец ребёнка: Тулатов Майрамуко Хапазович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Майрамуко Хапазович

Смерть
Неизвестно
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