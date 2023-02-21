Аникин Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1986
Рождение ребёнка
12.09.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности