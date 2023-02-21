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Аникин Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1986

Отец: Аникин Геннадий Викторович

Мать: Аникина Казакова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
12.09.2012

Сын: Аникин Егор Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2016

Сын: Аникин Данил Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2022

Сын: Аникин Иван Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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