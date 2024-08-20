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Сурина Акилина (Акулина) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

17.10.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Максим Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Сурин Максим Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Сурина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Сурин Максим Гаврилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Сурина Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Сурин Максим Гаврилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1875 ст.

Сын: Сурин Иван Максимович

Отец ребёнка: Сурин Максим Гаврилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
17.10.1908 ст.
Белоомут, Луховицы, Московская область
В возрасте 80 лет; "от старости" - вдова.

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