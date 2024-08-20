Сурина Акилина (Акулина) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти17.10.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Сурин Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Сурина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Сурин Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Сурина Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Сурин Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
24.06.1875 ст.
Отец ребёнка: Сурин Максим Гаврилович
Смерть
17.10.1908 ст.
В возрасте 80 лет; "от старости" - вдова.