Смирнов Лев Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Лев Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1913

Дата смерти

30.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
30.12.1985
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