Makarov Fedor Jakovlevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMakarov Fedor Jakovlevich

Makarov Fedor Jakovlevich

Место рождения

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.06.1899

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1899

Отец: Makarov* Jakov Ivanov

Мать: Makarova* Agrippina Petrova

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.12.1934

Сын: Makarov Nikolai Fedorovich

Мать ребёнка: Makarova Ekaterina Nikolaevna

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1941
Белозерский РВК, Вологодская обл., Белозерский р-н
в/ч 272 прох. св. 43/м | ОБД Мемориал | ОБД Мемориал | ОБД Мемориал | https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1808666
Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик в колхозе
Смерть
1968
Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close