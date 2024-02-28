Makarov Fedor Jakovlevich
Место рождения
Дата рождения05.06.1899
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1899
Отец: Makarov* Jakov Ivanov
Рождение ребёнка
01.12.1934
Сын: Makarov Nikolai Fedorovich
Мать ребёнка: Makarova Ekaterina Nikolaevna
Военная служба
1941
Белозерский РВК, Вологодская обл., Белозерский р-н
в/ч 272 прох. св. 43/м | ОБД Мемориал | ОБД Мемориал | ОБД Мемориал | https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1808666
Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик в колхозе
Смерть
1968