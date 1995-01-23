Коврижных (Черемисина) Мария (Маруся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Черемисина) Мария (Маруся)

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Место рождения

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.02.1906

Дата смерти

23.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1906

Отец: Черемисинов Галактион Иосифович

Мать: Черемисинова Фекла Устиновна

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
В справке о смерти указано место рождения д.Крестецы
Бракосочетание
09.06.1925

Муж: Коврижных Василий

ЗАГС
ЗАГС
Рождение ребёнка
26.09.1926

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1928

Сын: Коврижных Александр

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Рождение ребёнка
11.08.1935

Сын: Коврижных Михаил

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1938

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1938

Сын: Коврижных Николай

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 27.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
1946
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1947

Сын: Коврижных Леонид

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Валентин

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Место жительства
Неизвестно
Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
23.01.1995
Кизел, город Кизел, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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