Коврижных (Черемисина) Мария (Маруся)
Место рождения
Дата рождения24.02.1906
Дата смерти23.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1906
В справке о смерти указано место рождения д.Крестецы
Бракосочетание
09.06.1925
Муж: Коврижных Василий
ЗАГС
ЗАГС
Рождение ребёнка
26.09.1926
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
23.08.1928
Сын: Коврижных Александр
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
11.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
11.08.1935
Сын: Коврижных Михаил
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
02.04.1938
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коврижных Николай
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
Около 27.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Место жительства
1946
Рождение ребёнка
02.08.1947
Сын: Коврижных Леонид
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Валентин
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость