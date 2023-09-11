Симонов Алексей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1919
Дата смерти19.05.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1919
Отец: Симонов Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
04.12.1944
Рождение ребёнка
25.02.1950
Дочь: Шилова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Симонова Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Симонова Наталья Ильинична
Смерть
19.05.1994