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Симонов Алексей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1919

Дата смерти

19.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1919

Отец: Симонов Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
04.12.1944

Жена: Симонова Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
25.02.1950

Дочь: Шилова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Симонова Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Симонова Наталья Ильинична

Смерть
19.05.1994
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