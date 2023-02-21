Сметанина Jумания Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сметанин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1886
Дочь: Чаринцева Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Чаринцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1889
Сын: Чаринцев Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Чаринцев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1891
Сын: Чаринцев Стефан Терентьевич
Отец ребёнка: Чаринцев Терентий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно