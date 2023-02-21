Сметанина Jумания Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина Jумания Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сметанин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1886

Дочь: Чаринцева Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Чаринцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Чаринцев Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Чаринцев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
16.12.1891

Сын: Чаринцев Стефан Терентьевич

Отец ребёнка: Чаринцев Терентий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Терентий Петрович

Смерть
Неизвестно
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