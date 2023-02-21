Старцев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Старцева Степанида

Смерть
1943
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