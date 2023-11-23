(Вахрамеева) Екатерина Евграфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вахрамеева) Екатерина Евграфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

Между 1800 и 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вахрамеев Евграф Андреев

Мать: Вахрамеева Александра Михайлова

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