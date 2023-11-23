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(Вахрамеева) Екатерина Евграфова
(Вахрамеева) Екатерина Евграфова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вахрамеев Евграф Андреев
1801 г.р.
Мать
Вахрамеева (Балова) Александра Михайлова
Между 1800 и 1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Вахрамеев Евграф Андреев
Мать:
Вахрамеева Александра Михайлова
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