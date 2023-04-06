Долгов Михаил Прохорович
Место рождения
Дата рождения15.05.1867 ст.
Дата смерти02.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1867 ст.
Отец: Долгов Прохор Никитич
Мать: Долгова Меланья Ефимова
Бракосочетание
31.07.1907 ст.
Жена: Долгова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.05.1909 ст.
Сын: Долгов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Долгова Мария Дмитриевна
Смерть
02.04.1920
убит