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Долгов Михаил Прохорович

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Место рождения

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.05.1867 ст.

Дата смерти

02.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1867 ст.

Отец: Долгов Прохор Никитич

Мать: Долгова Меланья Ефимова

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
31.07.1907 ст.

Жена: Долгова Мария Дмитриевна

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.05.1909 ст.

Сын: Долгов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Мария Дмитриевна

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.04.1920
Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
убит
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