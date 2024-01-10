Якубова (Измайлова) Фатиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Якубов Малик
Отец ребёнка: Якубов Невмян
Рождение ребёнка
1919
Сын: Якубов Нурахмят
Отец ребёнка: Якубов Невмян
Рождение ребёнка
1922
Сын: Якубов Велиахмят
Отец ребёнка: Якубов Невмян
Рождение ребёнка
1924
Сын: Якубов Мирзахмят
Отец ребёнка: Якубов Невмян
Рождение ребёнка
18.01.1928
Дочь: Ильясова Мунирэ
Отец ребёнка: Якубов Невмян
с. Петряксы
Рождение ребёнка
1932
Сын: Якубов Халим
Отец ребёнка: Якубов Невмян
Смерть
1970