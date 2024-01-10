Якубова (Измайлова) Фатиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова (Измайлова) Фатиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Якубов Малик

Отец ребёнка: Якубов Невмян

Рождение ребёнка
1919

Сын: Якубов Нурахмят

Отец ребёнка: Якубов Невмян

Рождение ребёнка
1922

Сын: Якубов Велиахмят

Отец ребёнка: Якубов Невмян

Рождение ребёнка
1924

Сын: Якубов Мирзахмят

Отец ребёнка: Якубов Невмян

Рождение ребёнка
18.01.1928

Дочь: Ильясова Мунирэ

Отец ребёнка: Якубов Невмян

с. Петряксы
Рождение ребёнка
1932

Сын: Якубов Халим

Отец ребёнка: Якубов Невмян

Смерть
1970
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