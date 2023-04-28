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Гончаров Константин Косьмин

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1889 ст.

Сын: Гончарова Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Гончарова Капитолина Илларионовна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Крещение в Распятском хруме. Воспреемники Серпуховский мещанин Андрей Ларионов Абросимов и мещанская вдова Ольга Иванова Гончарова
Рождение ребёнка
05.02.1892

Сын: Гончаров Алексей Константинович

Мать ребёнка: Гончарова Капитолина Илларионовна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Капитолина Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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