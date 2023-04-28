Гончаров Константин Косьмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1889 ст.
Сын: Гончарова Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Гончарова Капитолина Илларионовна
Крещение в Распятском хруме. Воспреемники Серпуховский мещанин Андрей Ларионов Абросимов и мещанская вдова Ольга Иванова Гончарова
Рождение ребёнка
05.02.1892
Сын: Гончаров Алексей Константинович
Мать ребёнка: Гончарова Капитолина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно