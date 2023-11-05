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Томилова Ольга Дмитровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1924

Дата смерти

20.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1924

Отец: Юлдашев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
?.04.1948

Муж: Томилов Александр Давыдович

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Томилов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович

Рождение ребёнка
17.01.1952

Сын: Томилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович

Рождение ребёнка
20.01.1954

Дочь: Иудина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович

Рождение ребёнка
25.02.1959

Дочь: Баранова Нина Александровна

Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович

Рождение ребёнка
14.07.1963

Дочь: Томилова Елена Александровна

Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович

Рождение ребёнка
12.07.1965

Дочь: Томилова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович

Смерть
20.06.1973
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