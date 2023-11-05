Томилова Ольга Дмитровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1924
Дата смерти20.06.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1924
Отец: Юлдашев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
?.04.1948
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Томилов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович
Рождение ребёнка
17.01.1952
Сын: Томилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович
Рождение ребёнка
20.01.1954
Дочь: Иудина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович
Рождение ребёнка
25.02.1959
Дочь: Баранова Нина Александровна
Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович
Рождение ребёнка
14.07.1963
Дочь: Томилова Елена Александровна
Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович
Рождение ребёнка
12.07.1965
Дочь: Томилова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Томилов Александр Давыдович
Смерть
20.06.1973