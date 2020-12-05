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Гончаров Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1953

Дата смерти

05.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953

Отец: Гончаров Михаил Васильевич

Мать: Гончарова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
16.05.1974

Сын: Гончаров Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Гончарова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
18.06.1979

Дочь: Назарова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Гончарова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
20.07.1987

Дочь: Косырева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Гончарова Татьяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Татьяна Семеновна

Смерть
05.12.2020
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
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