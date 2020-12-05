Гончаров Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1953
Дата смерти05.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953
Рождение ребёнка
16.05.1974
Сын: Гончаров Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Гончарова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
18.06.1979
Дочь: Назарова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Гончарова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
20.07.1987
Дочь: Косырева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Гончарова Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.2020
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область