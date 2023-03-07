Прилуков Яков (Якунка) Самойлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуков Яков (Якунка) Самойлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1618

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618

Отец: Прилуков Самуил (Самышка Самылка) Фадеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Прилуков Филипп (Филка) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Прилуков Тимофей (Тимка) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Прилуков Естифей (Естюнка) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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