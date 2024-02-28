Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1719
пасынок Василия Федорова Медведева | Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Парыкино
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Захар Иванов
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Смерть
После 1748
Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)