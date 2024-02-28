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Иван Михайлов

Место рождения

Парыкино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

До 1690 г.р.

Мать

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Михаил

Мать: ?

Парыкино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1719
Парыкино, Егорьевск, Московская область
пасынок Василия Федорова Медведева | Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Парыкино
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Парыкино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Захар Иванов

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Парыкино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Парыкино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Парыкино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1748
Парыкино, Егорьевск, Московская область
Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)
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