Нестеренко Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1938
Сын: Нестеренко Виталий Федорович
Отец ребёнка: Нестеренко Федор Иванович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Нестеренко Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988