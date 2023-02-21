Нестеренко Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1938

Сын: Нестеренко Виталий Федорович

Отец ребёнка: Нестеренко Федор Иванович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Нестеренко Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Федор Иванович

Смерть
1988
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