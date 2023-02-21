Дизенко Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1979
Сын: Дизенко Артём Александрович
Отец ребёнка: Дизенко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
14.03.1986
Сын: Дизенко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Дизенко Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно