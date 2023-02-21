Дизенко Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДизенко Светлана

Дизенко Светлана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1979

Сын: Дизенко Артём Александрович

Отец ребёнка: Дизенко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
14.03.1986

Сын: Дизенко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Дизенко Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дизенко Александр Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close