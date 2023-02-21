Козак (Козак) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1955
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1999