Козак (Козак) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козак (Козак) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1955

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Золотоноша, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Золотоноша, Черкаська область
Смерть
Около 1999
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