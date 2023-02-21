Остапенко-Плетнева Полина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко-Плетнева Полина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1948
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