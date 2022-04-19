Белов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1940

Дата смерти

19.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1940

Отец: Белов Михаил Петрович

Мать: Белова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.05.1966

Сын: Белов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Белова Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
23.01.1970

Дочь: Панюшина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Белова Валентина Захаровна

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Валентина Захаровна

Смерть
19.04.2022
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