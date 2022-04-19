Белов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1940
Дата смерти19.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1940
Отец: Белов Михаил Петрович
Мать: Белова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.05.1966
Мать ребёнка: Белова Валентина Захаровна
Рождение ребёнка
23.01.1970
Дочь: Панюшина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Белова Валентина Захаровна
Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2022