Торхов (Шатунов) Григорий (Потапов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Торхова Софья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Торхова Софья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торхова Софья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833