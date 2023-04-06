Торхов (Шатунов) Григорий (Потапов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхов (Шатунов) Григорий (Потапов)

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Торхов (чувашев) Потап Иванов

Мать: Чувашева Анна Ильина

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Торхов Лазарь Григорьев

Мать ребёнка: Торхова Софья Петрова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Торхов Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Торхова Софья Петрова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Софья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1833
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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