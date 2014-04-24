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Маслинский Георгий Евгеньевич
Маслинский Георгий Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.2014
Пол
Мужской
Отец
Маслинский Евгений Владимирович
1985 г.р.
Мать
Маслинская Лилия Радиковна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2014
Отец:
Маслинский Евгений Владимирович
Мать:
Маслинская Лилия Радиковна
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