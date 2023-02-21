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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1906

Дата смерти

07.01.1983

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1906

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
07.01.1983
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