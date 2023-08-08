Гололобова Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гололобов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Гололобов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Арина Васильевна
Отец ребёнка: Гололобов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Гололобов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858