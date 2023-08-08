Гололобова Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гололобов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гололобов Василий Михайлович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Арина Васильевна

Отец ребёнка: Гололобов Василий Михайлович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Гололобов Василий Михайлович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Василий Михайлович

Смерть
После 1858
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