Шестакова (Петрова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова (Петрова) Устинья

Шестакова (Петрова) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1884

Сын: Шестаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван

Этюково, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
?.12.1886

Дочь: Оникова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван

Этюково, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Николаева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Почелина Анна

Отец ребёнка: Шестаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Павел

Отец ребёнка: Шестаков Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close