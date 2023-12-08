Шестакова (Петрова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1884
Сын: Шестаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван
Рождение ребёнка
?.12.1886
Дочь: Оникова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Николаева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Почелина Анна
Отец ребёнка: Шестаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Павел
Отец ребёнка: Шестаков Иван
Смерть
Неизвестно