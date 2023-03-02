Фомичев (Фомичев) Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомичев (Фомичев) Василий

Фомичев (Фомичев) Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1872

Отец: Фомичев Ермолай

Мать: Екатерина

Бракосочетание
24.10.1890

Жена: Фомичев Варвара

Оренбургская губерния, Переволоций район, станица Донецкая
Казаки, Казачество
Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Фомичева (фомичева) Андрей

Мать ребёнка: Фомичев Варвара

Рождение ребёнка
17.05.1899

Сын: Фомичев Иоанн

Мать ребёнка: Фомичев Варвара

Рождение ребёнка
29.07.1906

Сын: Фомичев Александр

Мать ребёнка: Фомичев Варвара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close