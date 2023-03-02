Фомичев (Фомичев) Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1872
Отец: Фомичев Ермолай
Мать: Екатерина
Бракосочетание
24.10.1890
Жена: Фомичев Варвара
Оренбургская губерния, Переволоций район, станица Донецкая
Казаки, Казачество
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Фомичева (фомичева) Андрей
Мать ребёнка: Фомичев Варвара
Рождение ребёнка
17.05.1899
Сын: Фомичев Иоанн
Мать ребёнка: Фомичев Варвара
Рождение ребёнка
29.07.1906
Сын: Фомичев Александр
Мать ребёнка: Фомичев Варвара
Смерть
Неизвестно