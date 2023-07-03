Мягков Алексей Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Дворовый человек помещика Василия Григорьевича Шкурина, бывший помещик (до 1750г) капрал Алексей Григорьевич Хрущов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Мягков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно