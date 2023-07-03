Мягков Алексей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягков Алексей Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Дворовый человек помещика Василия Григорьевича Шкурина, бывший помещик (до 1750г) капрал Алексей Григорьевич Хрущов
Рождение ребёнка
1716

Сын: Мягков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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