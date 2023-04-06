Архипова Любовь Аристарховна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хромцов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Архипов Сергей Архипович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Храмцов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Архипов Сергей Архипович
До 1902 года в метриках фамилия не указывается. Позже - Архипов, по отчеству отца. Около 1910 года получает фамилию Храмцов (Хромцов).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно