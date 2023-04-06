Архипова Любовь Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Любовь Аристарховна

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Хромцов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Архипов Сергей Архипович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Храмцов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Архипов Сергей Архипович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
До 1902 года в метриках фамилия не указывается. Позже - Архипов, по отчеству отца. Около 1910 года получает фамилию Храмцов (Хромцов).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Сергей Архипович

Смерть
Неизвестно
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