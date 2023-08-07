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Прасковья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Прокопий Федорович

Мать: Афимья Семеновна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Мартын Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Влас Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1775
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