Прасковья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Прокопий Федорович
Мать: Афимья Семеновна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мартын Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Влас Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1775