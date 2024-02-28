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Смирнов Василий Орефьевич

Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Орефий

Мать: не указана

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Жена: Смирнова Анна Павловна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1888
Уволенный в запас рядовой, служивший в 3-м военно-телеграфном парке.
Смерть
Неизвестно
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