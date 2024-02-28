Смирнов Василий Орефьевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Орефий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Жена: Смирнова Анна Павловна
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1888
Уволенный в запас рядовой, служивший в 3-м военно-телеграфном парке.
Смерть
Неизвестно