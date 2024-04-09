Стефанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Зиновей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванович
Шепелево, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гаврило Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ларион Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Панфил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович