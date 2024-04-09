Стефанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зиновей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванович

Шепелево, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гаврило Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ларион Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Панфил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

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