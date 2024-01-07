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Никулин Илья Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Никулина Нина Ильинична

Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.08.1931

Дочь: Сидорова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Никулин Иван Ильич

Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Никулин Александр Ильич

Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Чепкасова Нина Ильинична

Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Федора Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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