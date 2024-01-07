Никулин Илья Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Никулина Нина Ильинична
Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.08.1931
Дочь: Сидорова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Никулин Иван Ильич
Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1934
Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Чепкасова Нина Ильинична
Мать ребёнка: Никулина Федора Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно